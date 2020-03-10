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В Минске такси опрокинулось на крышу. Пострадал водитель

10 марта 2020 08:12
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Новости Беларуси. В Минске опрокинулся автомобиль такси.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась рано утром 10 марта. За рулем автомобиля Renault находился 38-летний водитель. При пересечении улиц Алтайская – Нестерова мужчина не уступил дорогу Mitsubishi.  

В Минске такси опрокинулось на крышу. Пострадал водитель-1

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома   

Произошло столкновение. От удара Renault опрокинулся на крышу. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.   

На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.  

На минувших выходных на МКАД микроавтобус наехал на водоналивные блоки и перевернулся – здесь подробнее.  

# Авария в Минске # происшествия

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