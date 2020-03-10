В Минске такси опрокинулось на крышу. Пострадал водитель
Новости Беларуси. В Минске опрокинулся автомобиль такси.
По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась рано утром 10 марта. За рулем автомобиля Renault находился 38-летний водитель. При пересечении улиц Алтайская – Нестерова мужчина не уступил дорогу Mitsubishi.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Произошло столкновение. От удара Renault опрокинулся на крышу. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.
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