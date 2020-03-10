В Минске такси опрокинулось на крышу. Пострадал водитель

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария случилась рано утром 10 марта. За рулем автомобиля Renault находился 38-летний водитель. При пересечении улиц Алтайская – Нестерова мужчина не уступил дорогу Mitsubishi.

Произошло столкновение. От удара Renault опрокинулся на крышу. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

На месте аварии работают сотрудники ОГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.