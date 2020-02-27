В Барановичах мужчина выбросил собаку из окна и угрожал отцу убийством

Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выбросил из окна таксу и угрожал убийством отцу. Завершено расследование уголовного дела.

По информации Следственного комитета, в ноябре прошлого года 30-летний мужчина в нетрезвом состоянии душил свою собаку. Он нанес таксе удары руками и ногами по туловищу.

Животное было выброшено из окна квартиры, которая расположена на третьем этаже. Собака погибла.

2 января нынешнего года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения повалил на пол своего отца, приставил к его горлу нож и угрожал убийством. Фигурант дела рассказал следователям, что разозлился на отца за то, что тот отказал ему в покупке спиртного.

Действия мужчины квалифицированы по статьям «Жестокое обращение с животным» и «Угроза убийством». Обвиняемый заключен под стражу.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе расследование были допрошены обвиняемый, потерпевший и свидетели, проведены осмотры места происшествия и предметов, проверки показаний на месте, назначены судебно-медицинские экспертизы, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.