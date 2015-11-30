Первый снег стал причиной аварии под Минском: один человек погиб

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен сегодня, 30 ноября, в Беларуси. К мокрому снегу добавился сильный ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах гололедица.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными, ведь неблагоприятные погодные условия – частая причина дорожно-транспортных происшествий. Так, на трассе Минск–Дзержинск погиб 46-летний мужчина, который на обочине очищал стекло своей машины от снега. Его сбил другой автомобиль, водитель которого не справился с управлением. В результате машина выехала на обочину. Пострадавший умер от полученных травм по дороге в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.