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«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки

04 декабря 2018 11:26
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Новости Беларуси. Более 500 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки-1

Больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована.

Ну а сегодня, 4 декабря, с теми же трудностями столкнулись жители Минска. Скользкие тротуары и дорожное полотно превратились в настоящий каток. Общественный транспорт стал в пробках, пешеходы вынуждены были сворачивать в сторону обочин.

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки-4

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки-6

И все же избежать травм многим минчанам не удалось. Уже с самого утра пострадавших доставляют в отделения скорой помощи.

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки-9

Оксана Турцевич:
Шла по проезжей части, потому что там можно были идти. Когда пошел поток машин, естественно, мне нужно было сойти. Первый мой шаг на тротуар закончился плачевно.

Рука стала опухать, до нее не дотронуться было. Сразу сказали, что перелом.

Даже сейчас люди прошли на работу, а с работы будет поток второй вот здесь.

«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки-12

На данный момент дорожные службы чистят проезжую часть. По данным ГАИ, за прошедшие сутки в Минске случилось 92 аварии, в основном, из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции.

По информации синоптиков, дождь с мокрым снегом и гололедица ожидаются 4 декабря по всей Беларуси.

Улицы Минска превратились в каток, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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