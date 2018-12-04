«Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки

Новости Беларуси. Более 500 гололедных и холодовых травм зарегистрировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована. Ну а сегодня, 4 декабря, с теми же трудностями столкнулись жители Минска. Скользкие тротуары и дорожное полотно превратились в настоящий каток. Общественный транспорт стал в пробках, пешеходы вынуждены были сворачивать в сторону обочин.

И все же избежать травм многим минчанам не удалось. Уже с самого утра пострадавших доставляют в отделения скорой помощи.

Оксана Турцевич:

Шла по проезжей части, потому что там можно были идти. Когда пошел поток машин, естественно, мне нужно было сойти. Первый мой шаг на тротуар закончился плачевно. Рука стала опухать, до нее не дотронуться было. Сразу сказали, что перелом. Даже сейчас люди прошли на работу, а с работы будет поток второй вот здесь.