В Светлогорске 4-летний мальчик выпал с балкона шестого этажа

Новости Беларуси. Ребенок выпал с балкона многоэтажки в Светлогорске.

По информации издания «Светлагорскiя навiны», происшествие случилось третьего декабря вечером. Прохожие увидели мальчика, лежащего на земле, и вызвали милицию и медиков.

Предварительно, 4-летнего ребенка оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, мальчик открыл дверь на балкон, вышел на него и упал. Квартира находилась на шестом этаже.

Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает издание, утром четвертого декабря мальчик скончался.