Прямой эфир

В Светлогорске 4-летний мальчик выпал с балкона шестого этажа

04 декабря 2018 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ребенок выпал с балкона многоэтажки в Светлогорске.

По информации издания «Светлагорскiя навiны», происшествие случилось третьего декабря вечером. Прохожие увидели мальчика, лежащего на земле, и вызвали милицию и медиков.

Предварительно, 4-летнего ребенка оставили под присмотром родственников. Когда тетя отлучилась, мальчик открыл дверь на балкон, вышел на него и упал. Квартира находилась на шестом этаже.

Ребенок был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает издание, утром четвертого декабря мальчик скончался.

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Шарковщинском районе водитель Opel погиб после столкновения с грузовиком
04 декабря 2018 08:04

В Шарковщинском районе водитель Opel погиб после столкновения с грузовиком

В Пинском районе 55-летний мужчина погиб при пожаре в доме
04 декабря 2018 07:20

В Пинском районе 55-летний мужчина погиб при пожаре в доме

На станции метро «Площадь Победы» было задымление? Что произошло на самом деле
03 декабря 2018 20:53

На станции метро «Площадь Победы» было задымление? Что произошло на самом деле