В Лунинецком районе в ДТП погиб участковый инспектор милиции

Новости Беларуси. В ДТП в Лунинецком районе погиб участковый инспектор милиции.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером третьего декабря. За рулем служебного автомобиля ВАЗ находился 42-летний участковый инспектор Микашевичского отделения милиции. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы и выехал на встречку. Произошло столкновение с фурой.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. 45-летний участковый инспектор, который ехал в автомобиле, погиб.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители возвращались из Лунинецкого РОВД. С ними вместе ехал 43-летний житель Микашевичей. Он в ДТП получил повреждения, но отказался от госпитализации.

Водители обоих автомобилей были трезвыми в момент аварии.