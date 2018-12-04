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В Лунинецком районе в ДТП погиб участковый инспектор милиции

04 декабря 2018 10:28
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Новости Беларуси. В ДТП в Лунинецком районе погиб участковый инспектор милиции.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером третьего декабря. За рулем служебного автомобиля ВАЗ находился 42-летний участковый инспектор Микашевичского отделения милиции. Водитель не справился с управлением из-за гололедицы и выехал на встречку. Произошло столкновение с фурой.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован. 45-летний участковый инспектор, который ехал в автомобиле, погиб.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители возвращались из Лунинецкого РОВД. С ними вместе ехал 43-летний житель Микашевичей. Он в ДТП получил повреждения, но отказался от госпитализации.

Водители обоих автомобилей были трезвыми в момент аварии.

Весной в Гомеле инспектор ГАИ погиб во время преследования мотоциклиста-нарушителя (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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