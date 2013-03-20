Первоклашки разграбили дома, пострадавшие от прорыва теплотрассы в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно ограбили частные дома, пострадавшие от декабрьского прорыва теплотрассы. Напомним, во время ЧП потоки горячей воды смывали всё на своём пути. Тогда чудом обошлось без человеческих жертв. Людей спасали сотрудники МЧС. Сейчас в опустевшие дома проникли мародёры.

Семья Александра Коновалова оказалась в эпицентре коммунальной аварии, которая произошла в Гродно в декабре прошлого года. Тогда из-за прорыва теплотрассы горячей водой затопило несколько частных домов. Несколько человек получили ожоги. Горячая вода, практически кипяток, и сильный мороз уничтожили всё имущество пострадавших. И вот новая беда. Соседи сообщили, что в его дом проникли воры.

Приехав к своему дому, хозяин увидел разбитые стёкла, покорёженные оконные рамы. В доме были разбросаны вещи, а на улице лежали детские игрушки.

Александр Коновалов, потерпевший:

Тяжело конечно, нас затопило, во-первых. Лишились жилья, лишились вещей своих. Но и вот продолжение следует.

После осмотра места происшествия правоохранители сделали неожиданное заключение. Мародерами оказались местные школьники.

Александр Троско, первый заместитель начальника отдела внутренних дел администрации Октябрьского района Гродно:

Мы установили, что туда проникли несовершеннолетние, учащиеся одной из школ Гродно 1 и 2 классов. В настоящее время проводим проверку.

Чтобы избежать подобных случаев, хозяева других домов стали заколачивать окна досками. Дальнейшая судьба этих строений все еще не решена. Но жить в них определенно нельзя. Все пострадавшие обходятся пока временным жильем. Кого-то поселили в общежитие, кто-то получил квартиру из подменного фонда.

Виктор Шулейко, заместитель главы администрации Октябрьского района Гродно:

Всё то жильё, которое было предоставлено им, площадью превышало то, которое было. Жильё, которое предоставили, имело все коммунальные услуги: центральная система, отопление, горячее водоснабжение, канализация.

В семье Коноваловых нынешней квартирой довольны. А недавно появился ещё один повод для радости. Вместо погибшего во время ЧП домашнего питомца руководство «Гродноэнерго» подарило щенка кокер-спаниеля.

Александр Коновалов, потерпевший:

Съездили они в Минск в специальный питомник и привезли, вручили ему собачку вечером. Он был очень удивлён, потому что его не предупредили. Но очень доволен. Десять дней она у нас. Сын с ней играет постоянно, кормит, ухаживает за ней, пытается воспитывать.

Вопрос с постоянным жильем для пострадавших будет решен в течение года. На месте частной застройки планируется возвести многоэтажные дома. Часть квартир в них предоставят уже бывшим жителям улицы Татарской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.