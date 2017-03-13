Прорыв теплотрассы в Сухарево: работы на месте коммунальной аварии завершатся к вечеру 13 марта

Новости Беларуси. Работы на месте порыва теплотрассы в столичном микрорайоне Сухарево завершатся к вечеру. Аварийные бригады продолжают откачивать воду, задействована необходимая техника. Инцидент в районе улиц Мачульского и Карского негативно сказался для жителей сразу двух крупных районов Минска – Фрунзенского и Московского. На некоторое время они остались без тепла в квартирах. Однако персонал сработал оперативно. Районные котельные были переведены на автономный режим работы.

Коммунальная авария произошла накануне. На месте ЧП образовалось настоящее горячее озеро, в которое угодили сразу несколько автомобилей. В социальных сетях минчане назвали аварию «столичным филиалом Долины гейзеров», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.