В Минске задержан школьник, который выманил у знакомого более 10 тысяч долларов

Новости Беларуси. В Минске задержан старшеклассник, который выпросил у знакомого более 10 тысяч долларов.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, в феврале 2018 года в милицию обратился парень. Он утверждал, что в отношении него совершены мошеннические действия.

В декабре 2017 года потерпевший находился на лечении в РНПЦ психического здоровья. Там он познакомился с 17-летний жителем Минской области. После выписки из больницы ребята переписывались в социальных сетях.

В процессе общения школьник неоднократно просил перечислить ему деньги. Злоумышленник говорил, что деньги нужны ему из-за смерти бабушки, матери, а также для отца-инвалида. Среди предлогов был и ремонт автомобиля.

Все полученные деньги правонарушитель тратил на бары, дискотеки, поездки на такси. Также подозреваемый купил себе машину, на которой ездил в нетрезвом состоянии. Отмечается, что у школьника не было водительских прав.

Фигурант учится в средней школе, он состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних за прогулы и употребление алкогольных напитков. У потерпевшего злоумышленник выманил 10 150 долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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