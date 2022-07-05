Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка. Как маленький мальчик попал в руки пьяного мужчины?

Эта история произошла в Ленинском районе. Пока супруг был в командировке, женщина распивала спиртные напитки вместе с двоюродным братом и его товарищем. В детский сад за сыном она пойти не осмелилась и отправила брата. Воспитательница в той группе была на замене, поэтому отдала самозванцу ребенка. В это время за мальчиком пришли его настоящие родители и вызвали «102». Малыша нашли. Благо, история с пометкой «Хороший конец».