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Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка. Как маленький мальчик попал в руки пьяного мужчины?

05 июля 2022 13:34
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Новости Беларуси. В Минске мужчина перепутал детский сад и забрал чужого ребенка, вернул родителям сына сотрудник Следственного комитета, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.  

Перепутал детский сад и забрал чужого ребёнка. Как маленький мальчик попал в руки пьяного мужчины?-1

Эта история произошла в Ленинском районе. Пока супруг был в командировке, женщина распивала спиртные напитки вместе с двоюродным братом и его товарищем. В детский сад за сыном она пойти не осмелилась и отправила брата. Воспитательница в той группе была на замене, поэтому отдала самозванцу ребенка. В это время за мальчиком пришли его настоящие родители и вызвали «102». Малыша нашли. Благо, история с пометкой «Хороший конец».  

# Дети # происшествия # Кристина Сущеня # Фотофакт

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