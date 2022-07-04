В Минской области за выходные зарегистрировано более 70 ДТП

Новости Беларуси. Наезд на лося, пьяный водитель и пострадавший несовершеннолетний пассажир. За выходные, 2-3 июля, в Минской области зарегистрировано более 70 ДТП. Один человек погиб, семь травмированы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, на 432-м километре автодороги М1 Брест – Минск – граница Российской Федерации в Борисовском районе водитель не справился с управлением, врезался в барьерное ограждение. От полученных травм он скончался на месте. Проводится проверка. А 3 июля на этой же трассе, но уже в Крупском районе водитель легковушки совершил наезд на лося, который перебегал дорогу. Он и двое его пассажиров с травмами в больнице. Еще одна авария произошла в Солигорском районе.

Ирина Сапунова, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Водитель 1969 года рождения, житель Солигорска, управляя автомобилем Volkswagen Sharan, двигаясь со стороны деревни Гаврильчицы в направлении деревни Луги, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi под управлением водителя 1963 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Audi и пассажир, женщина 1976 года рождения, с полученными травмами госпитализированы. Установлено, что водитель Volkswagen Sharan управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (2,3 промилле).