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Девять минчан утонули за неделю, среди них три ребёнка

04 июля 2022 15:14
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Новости Беларуси. Жара оборачивается несчастными случаями на воде. Только за прошедшую неделю утонуло 9 минчан, в том числе 3 ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Девять минчан утонули за неделю, среди них три ребёнка-1

В такую погоду к пляжам особое внимание. Спасатели патрулируют зоны отдыха и проводят профилактические акции. Так, на Цнянском водохранилище работники МЧС в очередной раз напомнили о правилах безопасного поведения на воде. Дети и их родители смогли поучаствовать в тематических играх, викторинах и конкурсах. Также потренировались вызывать спасателей по номеру 101 и 112. В акции также приняли участие представители ОСВОД, БРСМ, Белорусского добровольного пожарного общества и активисты молодежной организации спасателей-пожарных.

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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