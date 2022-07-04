В Италии обрушился ледник. Шесть человек погибли

Лавина из снега, камней и льда накрыла склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов. В результате шесть человек погибли. Еще восемь пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают спасатели. Они ведут поиски еще десятка человек. Как сообщают местные власти, ледник обрушился из-за рекордно высоких температур.