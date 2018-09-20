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Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды

20 сентября 2018 12:16
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Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в районе пункта пропуска «Лоша».

Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды -1

Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды -3

Двое жителей Островца – всё это время мужчины находились в оперативной разработке – попались с поличным. Злоумышленники промышляли нелегальной переправкой подакцизных товаров в Литву. При задержании мужчины попытались оказать сопротивление, в чем потерпели неудачу.

Одновременно была задержана и вторая часть преступной группы – на сей раз двое граждан Литвы. Злоумышленники, нарушившие границу, также попытались скрыться.

Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды -6

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В результате проведенной операции с поличным были задержаны двое граждан Беларуси и двое Литвы. Поскольку в момент задержания они пытались оказать сопротивление и скрыться, сотрудниками спецподразделения были применены физическая сила и специальные средства.

В ходе оперативной разработки установлено, что участники этой группы пытались втянуть в свою преступную схему военнослужащих органов пограничной службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Задача правоохранителей – установить иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Розыскные мероприятия проводятся в данный момент.

# Контрабанда # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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