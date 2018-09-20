Переправляли подакцизные товары в Литву. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды

Новости Беларуси. Белорусские пограничники ликвидировали канал контрабанды на границе с Литвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спецоперация прошла в районе пункта пропуска «Лоша».

Двое жителей Островца – всё это время мужчины находились в оперативной разработке – попались с поличным. Злоумышленники промышляли нелегальной переправкой подакцизных товаров в Литву. При задержании мужчины попытались оказать сопротивление, в чем потерпели неудачу.

Одновременно была задержана и вторая часть преступной группы – на сей раз двое граждан Литвы. Злоумышленники, нарушившие границу, также попытались скрыться.