В Минском районе мотоциклист вылетел с дороги и врезался в железобетонную опору. Мужчина погиб

Новости Беларуси. В Минском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По информации МВД, происшествие случилось вечером девятнадцатого сентября у деревни Слободщина.

Житель Минска на мотоцикле выехал за пределы проезжей части и ударился в железобетонную опору. Мотоциклист погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, мужчине было 28 лет. Он ехал в направлении Минска на мотоцикле Yamaha, неправильно выбрал скорость. В результате этого водитель выехал на разделительную полосу, где произошло столкновение с опорой рекламного щита.

Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой. На мотоцикле техосмотр не был пройден.

Проводится проверка.