Прямой эфир

В Минском районе мотоциклист вылетел с дороги и врезался в железобетонную опору. Мужчина погиб

20 сентября 2018 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По информации МВД, происшествие случилось вечером девятнадцатого сентября у деревни Слободщина.

Житель Минска на мотоцикле выехал за пределы проезжей части и ударился в железобетонную опору. Мотоциклист погиб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, мужчине было 28 лет. Он ехал в направлении Минска на мотоцикле Yamaha, неправильно выбрал скорость. В результате этого водитель выехал на разделительную полосу, где произошло столкновение с опорой рекламного щита.

Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой. На мотоцикле техосмотр не был пройден.

Проводится проверка.

В середине сентября в Минске после столкновения с легковушкой мотоцикл попал под Ford (читать далее).

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
СК: Мозырский живодёр заключён под стражу в Москве
20 сентября 2018 09:16

СК: Мозырский живодёр заключён под стражу в Москве

Водитель не заметил двух женщин на пешеходном переходе: видео очевидца
19 сентября 2018 19:37

Водитель не заметил двух женщин на пешеходном переходе: видео очевидца

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция
19 сентября 2018 16:35

Почему 3-летняя девочка спала под дверью квартиры в Скиделе? Что говорят родители, соседи и милиция