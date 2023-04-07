Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь. Задержаны 10 человек

Новости Беларуси. Крупный канал поставки наркотиков в нашу страну перекрыли сотрудники наркоконтроля совместно с таможенниками. При поддержке ОМОНа удалось задержать троих минчан – организаторов незаконного бизнеса – в возрасте от 20 до 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обысков по их месту жительства, а также в тайниках правоохранители изъяли свыше 11 килограммов опасных веществ.