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Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь. Задержаны 10 человек

07 апреля 2023 08:49
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Новости Беларуси. Крупный канал поставки наркотиков в нашу страну перекрыли сотрудники наркоконтроля совместно с таможенниками. При поддержке ОМОНа удалось задержать троих минчан – организаторов незаконного бизнеса – в возрасте от 20 до 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обысков по их месту жительства, а также в тайниках правоохранители изъяли свыше 11 килограммов опасных веществ.

Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь. Задержаны 10 человек-1

Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Минска:
Установлено, что фигуранты организовали канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь. При них по месту жительства, в арендованном гараже, в тайниках-закладках под Минском, в пристоличье обнаружено и изъято более 2  килограммов мефедрона, 1,5 килограмма гашиша, более 2 тысяч таблеток МДМА, 650 марок ЛСД, 200 граммов марихуаны и 100 граммов кокаина. Далее сотрудниками был установлен тайник в России, из которого задержанные собирались забрать 6,5 килограмма наркотиков для продажи в Беларуси. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь товар изъят.

Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь. Задержаны 10 человек-4

Также правоохранителями задержаны семеро наркокурьеров – это жители Минской и Брестской областей. Фигурантам от 19 до 28 лет. Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Участникам преступной группы может грозить до 20 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркозов # Фотофакт

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