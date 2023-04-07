Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь. Задержаны 10 человек

Новости Беларуси. Крупный канал поставки наркотиков в нашу страну перекрыли сотрудники наркоконтроля совместно с таможенниками. При поддержке ОМОНа удалось задержать троих минчан – организаторов незаконного бизнеса – в возрасте от 20 до 23 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе обысков по их месту жительства, а также в тайниках правоохранители изъяли свыше 11 килограммов опасных веществ.
Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Минска:
Установлено, что фигуранты организовали канал поставки наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь. При них по месту жительства, в арендованном гараже, в тайниках-закладках под Минском, в пристоличье обнаружено и изъято более 2 килограммов мефедрона, 1,5 килограмма гашиша, более 2 тысяч таблеток МДМА, 650 марок ЛСД, 200 граммов марихуаны и 100 граммов кокаина. Далее сотрудниками был установлен тайник в России, из которого задержанные собирались забрать 6,5 килограмма наркотиков для продажи в Беларуси. Во взаимодействии с коллегами из соседней страны весь товар изъят.
Также правоохранителями задержаны семеро наркокурьеров – это жители Минской и Брестской областей. Фигурантам от 19 до 28 лет. Следователи возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Участникам преступной группы может грозить до 20 лет лишения свободы.