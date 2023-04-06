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В Минске мужчину насмерть засыпало грунтом

06 апреля 2023 16:10
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Новости Беларуси. В столице рабочего засыпало грунтом. ЧП произошло на улице Шаранговича, где проводились земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске мужчину насмерть засыпало грунтом-1

51-летний мужчина спустился в выкопанную экскаватором траншею по собственной инициативе, нарушив правила безопасности. В это время произошел обвал грунта, пострадавший оказался на глубине около 4 метров под землей. В результате рабочий скончался. На месте происшествия работают следователи.

# Несчастный случай # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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