В Минске мужчину насмерть засыпало грунтом

Новости Беларуси. В столице рабочего засыпало грунтом. ЧП произошло на улице Шаранговича, где проводились земляные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

51-летний мужчина спустился в выкопанную экскаватором траншею по собственной инициативе, нарушив правила безопасности. В это время произошел обвал грунта, пострадавший оказался на глубине около 4 метров под землей. В результате рабочий скончался. На месте происшествия работают следователи.