Прямой эфир

«Оказался на глубине около 4 метров под землёй». Подробности гибели рабочего в Минске рассказали в СК

07 апреля 2023 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В столице на улице Шаранговича, где проводились земельные работы, случилось ЧП. Из-за обвала грунта земля засыпала рабочего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности рассказали в Следственном комитете.

«Оказался на глубине около 4 метров под землёй». Подробности гибели рабочего в Минске рассказали в СК-1

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Один из рабочих, 51-летний мужчина, по личной инициативе, в нарушение правил безопасности, спустился в выкопанную экскаватором траншею. Произошел обвал грунта, и он оказался на глубине около 4 метров под землей. В результате случившегося рабочий скончался.

«Оказался на глубине около 4 метров под землёй». Подробности гибели рабочего в Минске рассказали в СК-4

Следственно-оперативная группа провела на месте происшествия необходимую работу, все обстоятельства будут установлены в ходе проверки.

# Гибель рабочего # происшествия # Екатерина Гарлинская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске мужчину насмерть засыпало грунтом
06 апреля 2023 16:10

В Минске мужчину насмерть засыпало грунтом

В Минске рабочего засыпало грунтом, он погиб
06 апреля 2023 14:02

В Минске рабочего засыпало грунтом, он погиб

В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках
05 апреля 2023 07:26

В Смолевичах 14-летняя девочка попала под поезд. Ребёнок был в наушниках