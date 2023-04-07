«Оказался на глубине около 4 метров под землёй». Подробности гибели рабочего в Минске рассказали в СК

Новости Беларуси. В столице на улице Шаранговича, где проводились земельные работы, случилось ЧП. Из-за обвала грунта земля засыпала рабочего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

Один из рабочих, 51-летний мужчина, по личной инициативе, в нарушение правил безопасности, спустился в выкопанную экскаватором траншею. Произошел обвал грунта, и он оказался на глубине около 4 метров под землей. В результате случившегося рабочий скончался.