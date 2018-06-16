Инспекторы ГАИ нашли мужчину, который в одних плавках ехал на крыше Opel

По сведениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём автомобиля находилась 22-летняя местная жительница. На крыше машины лежал её знакомый.

Новости Беларуси. По дорогам Рогачёва на крыше Opel Tigra проехался мужчина в одних плавках. Инспекторы ГАИ нашли любителя экстремального загорания.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале One enO

Транспортное средство с пассажиром на крыше было заснято видеорегистратором, и позже ролик появился на YouTube-канале. Видеозапись набрала более 16 тысяч просмотров.

Правоохранители выясняют детали случившегося, в дальнейшем действиям девушки и мужчины будет дана правовая оценка.

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