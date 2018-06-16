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Инспекторы ГАИ нашли мужчину, который в одних плавках ехал на крыше Opel

16 июня 2018 13:02
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Новости Беларуси. По дорогам Рогачёва на крыше Opel Tigra проехался мужчина в одних плавках. Инспекторы ГАИ нашли любителя экстремального загорания.  

По сведениям УГАИ УВД Гомельского облисполкома, за рулём автомобиля находилась 22-летняя местная жительница. На крыше машины лежал её знакомый.  

Инспекторы ГАИ нашли мужчину, который в одних плавках ехал на крыше Opel -1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале One enO  

Транспортное средство с пассажиром на крыше было заснято видеорегистратором, и позже ролик появился на YouTube-канале. Видеозапись набрала более 16 тысяч просмотров.  

Правоохранители выясняют детали случившегося, в дальнейшем действиям девушки и мужчины будет дана правовая оценка.  

Зимой 2018 года в США велосипедист едва не сел на металлический штырь забора.  

Мужчина пытался сделать трюк – подробности здесь.  

# Экстрим # происшествия

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