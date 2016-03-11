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Паводки в Беларуси: в Могилевской области затоплена строительная площадка

11 марта 2016 06:11
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Новости Беларуси. Паводки пришли в Беларусь. Разрушение ледяного покрова на реках продолжается, как и сохраняется рост уровня воды. Об этом говорят синоптики. Началось все традиционно с южных районов.

Сегодня же самая непростая ситуация сложилась в Могилевской области. А именно в областном центре. Кроме того, талыми водами затопило целую строительную площадку. Котлован под будущий дом оказался затоплен вместе с техникой. Тонущие тракторы и экскаваторы спасти удалось только службе МЧС. Для откачивания талых вод привлекли пожарно-насосную станцию.

К слову, ранее в регионе были подтоплены и 2,5 десятка домовладений. Большинство – в областном центре в частном секторе. Для борьбы с весенней стихией мобилизованы значительные силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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