Пенсионерка из Беларуси пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров

Новости Беларуси. В багажнике Volkswagen Golf таможенники обнаружили пять старинных боевых топоров. Владелица автомобиля, которая и находилась за рулем, объяснила: оружие везла в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.



Топоры, по мнению специалистов, датируются XI-XII веками. Археологи не исключают, что оружие было найдено в захоронениях средневековых воинов.

По информации таможенников, раритет обнаружил родственник женщины. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело.

Сразу два случая незаконного ввоза янтаря были вскрыты на Брестчине в декабре прошлого года. Один из них прямо в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». Незадекларированную партию нашли у белоруса, направлявшегося из Польши. Маршрут ценного камня и вызвал у таможенников удивление (здесь подробнее).