Прямой эфир

Opel вылетел в кювет и врезался в дерево: погибла женщина-водитель

17 января 2017 13:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром под Минском в аварии погибла многодетная мать. Ее дети также находились в салоне машины, попавшей в нелепую аварию. По одной из версий, водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу.

В результате авто вылетело в кювет и врезалось в дерево. Маленькие пассажиры в это время были пристегнуты. Самый младший из них находился в автокресле. Дети повреждений не получили, но их все же госпитализировали для осмотра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. По результатам следствия будут установлены причины ДТП. На автомобиле была установлена зимняя резина. Автодорога была обработана противогололедными материалами.

# происшествия # Авария в Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Авария под Минском: пытаясь объехать кошку, женщина с тремя детьми в машине вылетела в кювет и погибла
17 января 2017 10:15

Авария под Минском: пытаясь объехать кошку, женщина с тремя детьми в машине вылетела в кювет и погибла

Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации
16 января 2017 18:09

Ученицу 3-го класса возле школы сбила машина, ребенок в реанимации

Белорус чудом остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой
16 января 2017 17:02

Белорус чудом остался жив после падения с литовского моста вместе с фурой