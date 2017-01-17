Opel вылетел в кювет и врезался в дерево: погибла женщина-водитель

Новости Беларуси. Утром под Минском в аварии погибла многодетная мать. Ее дети также находились в салоне машины, попавшей в нелепую аварию. По одной из версий, водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу.

В результате авто вылетело в кювет и врезалось в дерево. Маленькие пассажиры в это время были пристегнуты. Самый младший из них находился в автокресле. Дети повреждений не получили, но их все же госпитализировали для осмотра, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:

Сегодня на автодороге Сухорокие – кладбище Колодищи водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Опель», по предварительной версии, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения, где совершила наезд на дерево. По результатам следствия будут установлены причины ДТП. На автомобиле была установлена зимняя резина. Автодорога была обработана противогололедными материалами.