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Фото с места аварии под Колодищами

17 января 2017 15:18
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Новости Беларуси. Дорожная трагедия в Пристоличье.

По дороге из Колодищей в Минск в аварии погибла 33-летняя женщина, травмированы трое детей, находившихся в салоне.

Водитель, вероятно, попыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. Однако на скользкой дороге машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пассажиры машины – дети в возрасте четырех, семи и девяти лет – находятся в больнице.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:
По результатам следствия будут установлены причины ДТП. На автомобиле была установлена зимняя резина. Автодорога была обработана противогололедными материалами.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # екатерина сильченко

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