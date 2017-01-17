Фото с места аварии под Колодищами

Новости Беларуси. Дорожная трагедия в Пристоличье.

По дороге из Колодищей в Минск в аварии погибла 33-летняя женщина, травмированы трое детей, находившихся в салоне.

Водитель, вероятно, попыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. Однако на скользкой дороге машина вылетела в кювет и врезалась в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пассажиры машины – дети в возрасте четырех, семи и девяти лет – находятся в больнице.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:

По результатам следствия будут установлены причины ДТП. На автомобиле была установлена зимняя резина. Автодорога была обработана противогололедными материалами.