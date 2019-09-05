В Пружанах более месяца назад пропали мать и трое детей

Новости Беларуси. В Пружанах более месяца назад пропала женщина с тремя детьми. Как сообщает МВД Беларуси, мужчина рассказал, что 1 августа его бывшая жена и дети ушли из дома в неизвестном направлении. Он не хотел обращаться в милицию, поскольку надеялся, что бывшая супруга и дети вернутся сами.

Фото: МВД Беларуси

Однако педагоги учреждения образования, где обучаются дети, не могли проигнорировать факт пропажи людей. Предполагается, что пропавшие могут находиться неподалёку от церквей.

Фото: МВД Беларуси

Приметы Ахтель Натальи: на вид 40-45 лет, рост 165 см, плотного телосложения, тёмные волосы длиной ниже плеч, карие глаза, прямой нос с горбинкой. Нет боковых зубов.

Фото: МВД Беларуси