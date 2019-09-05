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В Пружанах более месяца назад пропали мать и трое детей

05 сентября 2019 18:35
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Новости Беларуси. В Пружанах более месяца назад пропала женщина с тремя детьми.

Как сообщает МВД Беларуси, мужчина рассказал, что 1 августа его бывшая жена и дети ушли из дома в неизвестном направлении. Он не хотел обращаться в милицию, поскольку надеялся, что бывшая супруга и дети вернутся сами.

В Пружанах более месяца назад пропали мать и трое детей-1

Фото: МВД Беларуси

Однако педагоги учреждения образования, где обучаются дети, не могли проигнорировать факт пропажи людей. Предполагается, что пропавшие могут находиться неподалёку от церквей.

В Пружанах более месяца назад пропали мать и трое детей-4

Фото: МВД Беларуси

Приметы Ахтель Натальи: на вид 40-45 лет, рост 165 см, плотного телосложения, тёмные волосы длиной ниже плеч, карие глаза, прямой нос с горбинкой. Нет боковых зубов.

В Пружанах более месяца назад пропали мать и трое детей-7

Фото: МВД Беларуси

Приметы Ахтель Александра: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы, синие глаза.

Приметы Ахтель Анастасии: на вид 16-17 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, светло-русые вьющиеся волосы, светлые глаза.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении вышеуказанных людей, сообщите об этом по телефонам: 8 033 6742417, 8 029 7290070, 8 01632-92704 либо 102.

# Пропавшие люди # происшествия # Фотофакт

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