Паводок в Беларуси. В зоне риска – Брестская и Гомельская области, в южном регионе ситуация штатная

Новости Беларуси. Вода наступает. Ее уровень в Припяти в Гомельской области по-прежнему повышается. Угрозу подтоплений несут и талые воды. Сейчас первая волна паводка: в зоне риска – Брестская и Гомельская области. Тем не менее, в южном регионе ситуация штатная. Угрозы для населения нет, эвакуации не требуется. Ставка на защитные сооружения. В режиме нон-стоп ведется постоянный мониторинг. Если потребуется, на места подтоплении оперативно отправятся спасатели.

Большая вода отрезала от большой земли. Эти кадры пришли из деревни Белоуша Столинского района. Местные жители иначе как вплавь даже до соседей добраться не могут – очередной разлив реки. Уже третий с начала весеннего паводка.

Жительница деревни Белоуша:

В школу ходит по огородам. Назад из школы – по колено в грязи. Так и ходим, так и живем.

Не до смеха в эти дни жителям столицы белорусского народного юмора. Благоустройство, проведенное в 2012 году в деревне Малые Автюки, привело нынешней весной к подтоплению десятка подворий. Во время наведения красоты был засыпан водосток. Среди пострадавших – многодетная семья и чета пенсионеров. Пожилые люди не могут вызвать даже скорую помощь. Не приезжает и сборщик молока.

Жители деревни Малые Автюки:

Скорую помощь вызывали. Так она не приедет.

В райисполкоме о ситуации знают. Даже приезжала комиссия. Разводят руками: ничего сделать не можем. Обещают решить проблему только когда высохнет вода.

Житковичский район. За сутки вода поднялась на два сантиметра. До критической отметки осталось еще 12. Однако прогноз местных жителей оптимистичнее прогноза синоптиков. Здесь уже не первый год делают ставку на дамбы и, как показывает практика, не напрасно. То, что рукотворный барьер действительно защищает, сельчане ощутили еще в прошлые сезоны. Теперь, шутят, рыбу во дворе не половишь.

Дамба стала панацеей и для деревни Уголец Столинского района. Тему паводка отодвинула грядущая посевная. Ее здесь ожидают больше.

Деду Мазаю и не снилось. Моторные лодки, линеметы, мобильная станция скорой помощи и даже бронетранспортер. Настоящий парад техники в Пинском центре оперативного управления МЧС. Режим повышенной готовности. В любой момент расчеты прямо с плаца двинутся в самые отдаленные точки.

Представитель Пинского центра оперативного управления МЧС:

Служба переведена в режим повышенной готовности. Приказ по паводку издан. Ежесуточно мы дежурим. Любую команду готовы выполнить.

Тем временем уровень воды в Припяти продолжает расти. В сезон эту реку недаром называют Посейдоном. В разлив она становится коварной соседкой. Угроза подстерегает даже во дворах – талые воды способны затопить целые улицы. Мониторинг паводковой ситуации ведется в режиме нон-стоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас остаются подтопленными более 40 жилых домов, почти полсотни подворьев и более трех сотен хозпостроек.

Южный регион страны первым принял волну паводков. Однако при этом угрозы для жителей подтопленных районов нет, да и обеспечение населенных пунктов в целом не нарушено.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Данный вопрос Правительство и глава государства держат на контроле. Даны соответствующие распоряжения и поручения для того, чтобы минимизировать последствия паводковой ситуации.

Специалисты уже оценили паводковую ситуацию 2013 года как штатную, в некоторых поселках жизнь уже возвращается в привычное русло. Так, в Мозырьском районе большая вода идет на спад.