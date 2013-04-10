Землетрясение в Иране стерло с лица земли деревни. 40 человек погибли, 900 получили ранения

Новости Ирана. В Иране ликвидируют последствия сильного землетрясения. Накануне мощность подземных толчков в провинции Бушер составила 6 магнитуд.

Жертвами катастрофы стали 40 местных жителей, порядка 900 получили ранения. Стихия практически стерла с лица земли несколько деревень.

Президент Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду, родным и близким погибших в результате разрушительного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.