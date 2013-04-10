Крупная железнодорожная авария в Индии. Погибли 4 человека, есть пострадавшие

Новости Индии. На юге Индии произошла крупная железнодорожная авария. С рельсов сошли 11 вагонов. На момент ЧП в поезде находилось около 200 человек.

По последним данным, катастрофа привела к гибели четырех пассажиров, примерно полсотни пострадали. Причины аварии пока неизвестны. Из-за инцидента нарушено движение поездов в этом направлении.

Напомним, в 2011 году на этом же участке железной дороги произошло столкновение двух поездов, в результате которого погибли 9 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.