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Техасская резня: американский студент ранил бритвой минимум 15 человек

10 апреля 2013 14:39
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Новости США. Очередной кровавый случай в США. Студент одного из техасских колледжей осуществил давнюю мечту: устроил резню прямо на территории кампуса. Дилан Квик признался, что еще в начальной школе ему хотелось попробовать убить человека ножом.

Накануне он воплотил мечту в реальность. Вооружившись бритвой, преступник ранил всех кто, попадался у него на пути.

В результате пострадали как минимум 15 человек. Четверо в критическом состоянии. Учебное заведение оцеплено полицией. Студенту предъявлены обвинения в нападении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Криминал # Фотофакт # Криминал

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