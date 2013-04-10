Техасская резня: американский студент ранил бритвой минимум 15 человек

Новости США. Очередной кровавый случай в США. Студент одного из техасских колледжей осуществил давнюю мечту: устроил резню прямо на территории кампуса. Дилан Квик признался, что еще в начальной школе ему хотелось попробовать убить человека ножом.

Накануне он воплотил мечту в реальность. Вооружившись бритвой, преступник ранил всех кто, попадался у него на пути.

В результате пострадали как минимум 15 человек. Четверо в критическом состоянии. Учебное заведение оцеплено полицией. Студенту предъявлены обвинения в нападении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.