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Андрей Панин, российский актёр, при загадочных обстоятельствах погиб в Москве

07 марта 2013 08:28
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Новости России. Актёр Андрей Панин скончался в Москве при загадочных обстоятельствах. Тело артиста обнаружили сегодня в его квартире на юге-западе столицы. Панину было 50 лет. У него остались трое детей: дочь Надежда от первого брака и сыновья Александр и Петр от второй жены Натальи Рогожкиной.

Предполагаемая причина смерти – несчастный случай. Актера обнаружили лежащим на полу, вероятно, он упал и ударился головой. 

Источник в правоохранительных органах (в интервью Life News):
Близкие Андрея Владимировича забеспокоились из-за того, что он долго время не отвечает на звонки. После этого поехали к нему домой, но квартира оказалась заперта.

Панин снялся в известных российских фильмах и сериалах, среди которых «Мама, не горюй», «Мама», «Каменская», «Бригада», «Бой с тенью», «Сволочи», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Павел Чухрай, режиссер (снял Андрея Панина в фильме «Водитель для Веры»):
Смерть Андрея для всех нас – страшное несчастье, большая неожиданность. Он был замечательным актером, прекрасно работал и в театре, и в кино. Андрей был тонким, очень точным, ему удавался и гротеск, и драматические роли. То время, которое мы вместе провели на съемочной площадке, было удивительным. Андрей показывал себя как творческий, очень креативный человек, чрезвычайно остроумный. Он из всякой ситуации выходил с юмором.

Напомним, в ночь на 10 октября на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского в крупной автокатастрофе погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб. При аналогичных обстоятельствах в марте 2010 года погиб другой актер – Юрий Степанов. Он возвращался домой после спектакля «Три сестры». Степанов так же, чтобы добраться до дома, поймал частника. В автомобиль, в котором находился актер, на большой скорости врезалась Mazda. От полученных травм Степанов скончался. В ходе расследования виновником ДТП был признан водитель Mazda. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы условно.

# происшествия # Несчастный случай

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