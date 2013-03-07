Андрей Панин, российский актёр, при загадочных обстоятельствах погиб в Москве

Новости России. Актёр Андрей Панин скончался в Москве при загадочных обстоятельствах. Тело артиста обнаружили сегодня в его квартире на юге-западе столицы. Панину было 50 лет. У него остались трое детей: дочь Надежда от первого брака и сыновья Александр и Петр от второй жены Натальи Рогожкиной.
Предполагаемая причина смерти – несчастный случай. Актера обнаружили лежащим на полу, вероятно, он упал и ударился головой.
Источник в правоохранительных органах (в интервью Life News):
Близкие Андрея Владимировича забеспокоились из-за того, что он долго время не отвечает на звонки. После этого поехали к нему домой, но квартира оказалась заперта.
Панин снялся в известных российских фильмах и сериалах, среди которых «Мама, не горюй», «Мама», «Каменская», «Бригада», «Бой с тенью», «Сволочи», «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Павел Чухрай, режиссер (снял Андрея Панина в фильме «Водитель для Веры»):
Смерть Андрея для всех нас – страшное несчастье, большая неожиданность. Он был замечательным актером, прекрасно работал и в театре, и в кино. Андрей был тонким, очень точным, ему удавался и гротеск, и драматические роли. То время, которое мы вместе провели на съемочной площадке, было удивительным. Андрей показывал себя как творческий, очень креативный человек, чрезвычайно остроумный. Он из всякой ситуации выходил с юмором.
Напомним, в ночь на 10 октября на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского в крупной автокатастрофе погибла известная актриса и телеведущая Марина Голуб. При аналогичных обстоятельствах в марте 2010 года погиб другой актер – Юрий Степанов. Он возвращался домой после спектакля