Андрей Панин, российский актёр, при загадочных обстоятельствах погиб в Москве

Новости России. Актёр Андрей Панин скончался в Москве при загадочных обстоятельствах. Тело артиста обнаружили сегодня в его квартире на юге-западе столицы. Панину было 50 лет. У него остались трое детей: дочь Надежда от первого брака и сыновья Александр и Петр от второй жены Натальи Рогожкиной.

Предполагаемая причина смерти – несчастный случай. Актера обнаружили лежащим на полу, вероятно, он упал и ударился головой.

Источник в правоохранительных органах (в интервью Life News):

Близкие Андрея Владимировича забеспокоились из-за того, что он долго время не отвечает на звонки. После этого поехали к нему домой, но квартира оказалась заперта.