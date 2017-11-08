Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе
Новости Беларуси. Криминальное путешествие устроил нетрезвый клиент такси в Шумилинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажир намотал 80 километров, а рассчитаться за вояж отказался. Вместо этого он предложил продолжить путь, угрожая водителю ножом.
Анастасия Бут, СТВ:
Нетрезвый мужчина в Новополоцке заказал такси и поехал в агрогородок Мишневичи Шумилинского района. Расстояние – около 100 километров. Счетчик в машине показал приличную сумму. Но пассажир решил не платить, достал нож и пригрозил водителю. Тот не растерялся, выбежал из машины и вызвал милицию.
После инцидента злоумышленник пересел с пассажирского на водительское сиденье. И 20 минут просто катался по агрогородку.
Благодаря наличию в такси GPS-навигатора, стражи порядка отследили маршрут злоумышленника и перекрыли ему путь.
Ольга Шкуратова, официальный представитель Управления внутренних дел Витебского облисполкома:
Установлено, что угон такси совершил 31-летний мужчина. Он прописан в Шумилинском районе, но постоянно там не проживает, так как большую часть времени находится на заработках в России.
Мужчина неоднократно ранее судимый, в том числе за угон машин, который он совершил на территории Российской Федерации.
Увидев перекрытую дорогу и милицию, мужчина испугался, бросил автомобиль и попытался сбежать, но его задержали.
По факту угона машины и угроз таксисту возбуждено уголовное дело. Такая поездка с применением холодного оружия может стоить злоумышленнику от 3 до 10 лет лишения свободы.