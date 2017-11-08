Нетрезвый пассажир, угрожая ножом водителю, угнал такси в Шумилинском районе

Новости Беларуси. Криминальное путешествие устроил нетрезвый клиент такси в Шумилинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажир намотал 80 километров, а рассчитаться за вояж отказался. Вместо этого он предложил продолжить путь, угрожая водителю ножом.

Анастасия Бут, СТВ: Нетрезвый мужчина в Новополоцке заказал такси и поехал в агрогородок Мишневичи Шумилинского района. Расстояние – около 100 километров. Счетчик в машине показал приличную сумму. Но пассажир решил не платить, достал нож и пригрозил водителю. Тот не растерялся, выбежал из машины и вызвал милицию.

После инцидента злоумышленник пересел с пассажирского на водительское сиденье. И 20 минут просто катался по агрогородку.

Благодаря наличию в такси GPS-навигатора, стражи порядка отследили маршрут злоумышленника и перекрыли ему путь.