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Пассажиры московской подземки стали очевидцами порносцены на экранах телефонов и планшетов

28 мая 2015 13:43
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Новости России. Невольными зрителями непристойного видео стали сегодня около полудня пассажиры метро в Москве. С их слов, при попытке авторизации вместо стартовой страницы и приглашения войти в сеть они увидели картинку порнографического содержания. Вскоре доступ в Интернет в подземке был заблокирован.

Представитель компании, которая занимается вопросами доступа к сети Wi-Fi в московской подземке, поясняет, что взломы Интернета в метрополитене невозможны. Кроме того, жалоб от пассажиров сегодня они не получали.

Позже пресс-секретарь компании Илья Грабовский сообщил РБК, что сотрудники «Максима Телеком» проверили работу сети и не нашли взлома или попыток взлома. Он посоветовал пассажирам, которые увидели порнокадр, написать жалобу на электронный адрес компании. 

Отметим, несколько лет назад хакер опубликовал порнографический ролик на рекламном экране, расположенном на Садовом кольце в Москве. Открытый показ прошел по всем правилам громкой премьеры. Большой экран, сотни и даже тысячи зрителей. Правда, режиссер под финальные аплодисменты к аудитории не вышел. Но публика не особо расстроилась. Когда еще такой клубничке устроят публичную дегустацию. Подробности скандального инцидента здесь.

 

# происшествия # Интернет # Илья Грабовский

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