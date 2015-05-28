Около 200 бутылок алкоголя изъяли правоохранители дома у пожилого гомельчанина

Новости Беларуси. О том, что в Беларуси закон регулирует алкогольный рынок, ни для кого не секрет. А вот о том, что определенные нормы законодательства распространяются и на домашние запасы спиртного, оказалось, знают не многие.

Откровением это стало и для пожилого гомельчанина. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра его жилища правоохранители обратили внимание на внушительную «коллекцию» спиртных напитков. Алкоголь милиционеры изъяли, а к его оценке привлекли налоговых инспекторов.

На утилизацию отправилось около 200 бутылок водки, виски, рома, вина, бальзама и коньяка, хранившихся сверх разрешённого количества.

Татьяна Гюнтер, заместитель начальника инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району Гомеля:

Этот человек попал в поле зрения правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела. В ходе этого дела было установлен факт превышения, установленных государством норм хранения алкоголя этим гражданином у себя дома. В результате мы составили административный материал, направили его в суд. Суд принял, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, решение о том, чтобы оштрафовать этого гражданина на два миллиона рублей и изъять алкоголь, превышающий установленные допустимые государством нормы для хранения.

Согласно законодательству, хранить дома спиртные напитки без ограничений можно только в одном случае: если они куплены в Беларуси и на них есть чеки.

Во всех других существуют ограничения: для алкоголя с отечественными акцизами – 15 литров, для привезенного из-за границы – не более 5.

А вот любители пива могут быть спокойны: никаких лимитов на приобретение и хранение пенного напитка у нас нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.