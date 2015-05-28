Ночью в Пинске горела столовая одной из школ

Новости Беларуси. Сообщение о пожаре в помещении столовой спасателям поступило от сторожа школы 27 мая в 23.43. Находясь на вахте в фойе учреждения образования, мужчина услышал, как сработал звуковой сигал пожарной сигнализации.







Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

Через 3 минуты на месте вызова были спасатели – пожарные, из окна помещения столовой шел дым. В 23-53 пожар локализован, в 23-55 ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден бытовой двухкамерный холодильник «Атлант», рядом стоящий холодильник-витрина для мороженого, деревянная декоративная перегородка, мебель, продукты питания, закопчены стены и потолок в помещении столовой. Пострадавших нет.