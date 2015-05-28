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Ночью в Пинске горела столовая одной из школ

28 мая 2015 12:44
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Новости Беларуси. Сообщение о пожаре в помещении столовой спасателям поступило от сторожа школы 27 мая в 23.43. Находясь на вахте в фойе учреждения образования, мужчина услышал, как сработал звуковой сигал пожарной сигнализации.



Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:
Через 3 минуты на месте вызова были спасатели – пожарные, из окна помещения столовой шел дым. В 23-53 пожар локализован, в 23-55 ликвидирован. В результате пожара огнем поврежден бытовой двухкамерный холодильник «Атлант», рядом стоящий холодильник-витрина для мороженого, деревянная декоративная перегородка, мебель, продукты питания, закопчены стены и потолок в помещении столовой. Пострадавших нет.

Ночью в Пинске горела столовая одной из школ -1

Причину пожара еще предстоит установить. Среди версий, которые рассматриваются – нарушение правил эксплуатации  электросетей и электрооборудования  (короткое замыкание электропроводки бытового холодильника).

Минувшей весной на пожаре в Минском районе из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования пострадал 37-летний мужчина. Во время выяснения обстоятельств стало известно, что пострадавший растапливал в дачном доме переносную газовую плитку при помощи газового баллона, в результате чего и произошла утечка бытового газа. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в школе

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