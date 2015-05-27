Непогода в Беларуси: в Бресте выпала месячная норма осадков, под Столином молния сожгла часовню XIX века, под Минском – пожар в музее народного быта

Новости Беларуси. Непогода 27 мая еще доставит хлопот водителям и остальным белорусам. Сильные дожди, град и порывистый ветер – синоптики передали оранжевый уровень опасности.

По прогнозам, именно среда станет самым ненастным днем на неделе.

Впрочем, грозовой фронт уже похозяйничал на территории страны и успел натворить дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте выпала месячная норма осадков, а под Столином молния сожгла старинную часовню XIX века. Здание выгорело дотла.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

Поступило пять звонков о возгораниях. Четыре возгорания – это жилой сектор. Все они, по предварительной информации, связаны с прохождение грозового фронта, с попаданием молнии в строения. В результате этих происшествия одно строение уничтожено, четыре повреждены.

Аналогичный инцидент произошел и под Минском в музее народной архитектуры и быта. По предварительной версии, именно из-за удара молнии загорелась кровля одной из построек. Пламя спасатели быстро потушили, но соломенная крыша и деревянные стены все же сильно пострадали.