Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась

Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался безопасен.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет, пассажирам поезда предложили доставить их служебным транспортом в пункт пропуска Лоша. Там они смогут пересечь границу пешком.

Часть людей согласилась, другие остались ждать, а несколько человек решили изменить свои планы и вернуться.

Проверочные мероприятия завершены. Сведения о том, что бесхозный предмет представляет опасность, не подтвердились.

«Б – безысходность с хэппи эндом. 2 часа провели в Гудогае и помогали становлению внутреннего туризма из-за контрабаса с сигаретами. Плюсы – погода была солнечная, продавцы в магазине приветливые и предлагали бесплатный кипяток. Ну и когда мы ещё в Гудогае будем?», – написала в соцсети одна из пассажирок.

Другой пользователь соцсетей уточнил, что под вагоном была коробка с блоками сигарет, gps-датчиком и торчащими проводами.

Летом 2018 года из минского магазина были эвакуированы люди.