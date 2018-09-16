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Пассажиров поезда Минск – Вильнюс высадили из-за подозрительного предмета. Опасность не подтвердилась

16 сентября 2018 11:28
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Новости Беларуси. Утром 16 сентября на станции Гудогай из-за подозрительного предмета высадили всех пассажиров поезда Минск – Вильнюс. Предмет оказался безопасен.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет, пассажирам поезда предложили доставить их служебным транспортом в пункт пропуска Лоша. Там они смогут пересечь границу пешком.  

Часть людей согласилась, другие остались ждать, а несколько человек решили изменить свои планы и вернуться.  

Проверочные мероприятия завершены. Сведения о том, что бесхозный предмет представляет опасность, не подтвердились.  

«Б – безысходность с хэппи эндом. 2 часа провели в Гудогае и помогали становлению внутреннего туризма из-за контрабаса с сигаретами. Плюсы – погода была солнечная, продавцы в магазине приветливые и предлагали бесплатный кипяток. Ну и когда мы ещё в Гудогае будем?», – написала в соцсети одна из пассажирок.  

Другой пользователь соцсетей уточнил, что под вагоном была коробка с блоками сигарет, gps-датчиком и торчащими проводами.  

Летом 2018 года из минского магазина были эвакуированы люди. 

Причиной стал забытый пакет с проводом от зарядки телефона – здесь подробнее.  

# Лжеминирование # происшествия

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