В крупном ДТП в Осиповичском районе погибли два человека, ещё восемь – пострадали

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в субботу вечером 67-летний житель Осиповичей за рулём Nissan ехал по трассе Минск – Гомель. Вблизи деревни Агула иномарка при совершении обгона задела попутно двигавшуюся Skoda Rapid.

Водитель Nissan проигнорировал произошедшее и не стал останавливаться. Примерно через 340 метров автомобиль врезался в ехавший в ту же сторону микроавтобус «ГАЗ 32213», которым управлял 57-летний мозырянин. Из-за столкновения обе машины съехали в кювет и перевернулись.

В результате аварии погибли водитель Nissan и 38-летний пассажир микроавтобуса. Водитель «Газели» и семь его пассажиров получили травмы. Все пострадавшие – рабочие ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1 г. Мозырь». Они были доставлены в медучреждение.

Место ДТП осмотрено. Зафиксированы механические повреждения ТС, расположение машин относительно друг друга и проезжей части.