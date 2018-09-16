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В крупном ДТП в Осиповичском районе погибли два человека, ещё восемь – пострадали

16 сентября 2018 07:38
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Новости Беларуси. 15 сентября около девяти вечера в Осиповичском районе случилось ДТП со смертельным исходом.  

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в субботу вечером 67-летний житель Осиповичей за рулём Nissan ехал по трассе Минск – Гомель. Вблизи деревни Агула иномарка при совершении обгона задела попутно двигавшуюся Skoda Rapid.  

В крупном ДТП в Осиповичском районе погибли два человека, ещё восемь – пострадали-1

Фото: УСК по Могилёвской области  

Водитель Nissan проигнорировал произошедшее и не стал останавливаться. Примерно через 340 метров автомобиль врезался в ехавший в ту же сторону микроавтобус «ГАЗ 32213», которым управлял 57-летний мозырянин. Из-за столкновения обе машины съехали в кювет и перевернулись.  

В результате аварии погибли водитель Nissan и 38-летний пассажир микроавтобуса. Водитель «Газели» и семь его пассажиров получили травмы. Все пострадавшие – рабочие ОАО «Трест Белсантехмонтаж №1 г. Мозырь». Они были доставлены в медучреждение.  

Место ДТП осмотрено. Зафиксированы механические повреждения ТС, расположение машин относительно друг друга и проезжей части.  

В крупном ДТП в Осиповичском районе погибли два человека, ещё восемь – пострадали-4

Фото: УСК по Могилёвской области  

Назначен ряд экспертиз. Предстоит узнать скорость, с которой ехали автомобили, их техсостояние на момент ДТП. Также будет установлен механизм образования травм.  

Если вам что-либо известно об указанном ДТП, следователи просят сообщить об этом по телефону +375 29 310-29-11 Дежурная часть УСК по Могилевской области.  

На неделе под Могилёвом SEAT врезался в мотоцикл «Днепр». 

Водитель и пассажир мотоцикла погибли – здесь подробнее.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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