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Из магазина в Минске эвакуировали людей из-за забытого пакета

23 июля 2018 10:52
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Новости Беларуси. 23 июля из минского магазина были эвакуированы люди. Причиной инцидента стал бесхозный пакет в камере хранения.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к месту обнаружения бесхозного пакета были вызваны правоохранители и сапёры. Внутри находился провод от зарядки телефона.  

В качестве мер предосторожности из помещения были эвакуированы персонал магазина и покупатели.  

Летом 2018 года в Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек.  

Владельцы вещей были найдены – подробнее здесь.  

# Лжеминирование # происшествия

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