Из магазина в Минске эвакуировали людей из-за забытого пакета

Новости Беларуси. 23 июля из минского магазина были эвакуированы люди. Причиной инцидента стал бесхозный пакет в камере хранения.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к месту обнаружения бесхозного пакета были вызваны правоохранители и сапёры. Внутри находился провод от зарядки телефона.
В качестве мер предосторожности из помещения были эвакуированы персонал магазина и покупатели.
Летом 2018 года в Гомеле из-за забытых рюкзака и сумки эвакуировали 60 человек.
Владельцы вещей были найдены – подробнее здесь.