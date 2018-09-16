В Витебске 8-летний мальчик попал под колёса маршрутки

Новости Беларуси. Днём 15 сентября в Витебске маршрутка наехала на 8-летнего велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, в районе дома № 31 по ул. Чкалова велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Следом за ним ехал его 8-летний сын. Оба не спешились.

В то же время по дороге двигалась маршрутка, которой управлял 33-летний водитель. Автомобиль не успел затормозить и сбил ребёнка. Отец пострадавшего успел проехать.

Мальчик получил телесные повреждения. Прибывшие медработники осмотрели его, а затем отпустили домой.

Произошедшее ДТП не является учётным.

Летом 2018 года в Минском районе 13-летняя велосипедистка упала под колёса Mercedes.