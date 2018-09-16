В Минске на «Академии Наук» Mazda влетела в переход метро

Новости Беларуси. В ночь на 16 сентября в Минске произошла авария, в результате которой автомобиль оказался в подземном переходе.

Как сообщает МЧС Минска, ДТП случилось на пересечении пр. Независимости и ул. Сурганова. Спасатели выезжали к месту происшествия, однако их помощь не потребовалась.