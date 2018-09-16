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В Минске на «Академии Наук» Mazda влетела в переход метро

16 сентября 2018 06:43
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Новости Беларуси. В ночь на 16 сентября в Минске произошла авария, в результате которой автомобиль оказался в подземном переходе.  

Как сообщает МЧС Минска, ДТП случилось на пересечении пр. Независимости и ул. Сурганова. Спасатели выезжали к месту происшествия, однако их помощь не потребовалась.  

В Минске на «Академии Наук» Mazda влетела в переход метро-1

Фото: twitter.com/112minsk  

По фото видно, что столкнулись LADA Vesta и Mazda. От удара последняя съехала в подземный переход станции метро «Академия Наук».  

В Минске на «Академии Наук» Mazda влетела в переход метро-4

Фото: twitter.com/112minsk  

Осенью 2018 года в Мядельском районе Ford врезался в микроавтобус Mercedes. 

Пострадали водитель легковушки и несовершеннолетняя пассажирка – подробности здесь.  

# Авария в Минске # происшествия

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