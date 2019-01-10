В Барановичах пассажирка маршрутного автобуса пострадала в ДТП с легковушкой

Новости Беларуси. 9 января около четырёх часов дня в Барановичах произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 30-летняя местная жительница ехала на Audi 100 по улице Тельмана. Поворачивая направо на перекрёстке, водитель не уступила дорогу автобусу «МАЗ».
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Транспортное средство, за рулём которого находился 55-летний житель Барановичей, двигалось в попутном направлении. Случилась авария.
Пострадала 71-летняя пассажирка автобуса. Женщина госпитализирована. По факту происшествия ведётся проверка.
Зимой 2019 года в Витебске маршрутка проехала перекрёсток на «красный» и попала в ДТП.
Пострадали два человека – подробности здесь.