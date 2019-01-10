В Барановичах пассажирка маршрутного автобуса пострадала в ДТП с легковушкой

Новости Беларуси. 9 января около четырёх часов дня в Барановичах произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 30-летняя местная жительница ехала на Audi 100 по улице Тельмана. Поворачивая направо на перекрёстке, водитель не уступила дорогу автобусу «МАЗ».