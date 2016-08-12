Партия несанкционированных продуктов для приготовления блюд японской кухни изъята в одном из гаражей Минска

Новости Беларуси. Экзотика с душком. Сотрудники департамента финансовых расследований и работники налоговой задержали партию продуктов для приготовления блюд японской кухни. Икра летучей рыбы, тигровые креветки, маринованный имбирь, морские водоросли «нури» – широкий ассортимент и ни малейшего намека на документы.

Ингредиенты хранились в одном из столичных гаражей, где санитарные условия также оставляли желать лучшего. На экзотический во всех смыслах склад вышли. Причем кроме крупного «улова» внутри проверяющих ждал «сюрприз» и снаружи. Часть деликатесов уже была загружена в припаркованный у гаража автомобиль. И с минуты на минуту должна была отправиться в рестораны японской кухни известной в городе торговой марки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Иванов, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и городу Минску:

Стоимость изъятой экзотической продукции составила порядка 16 тысяч деноминированных рублей. В настоящее время по данному факту проводится административный процесс. Также в ходе проведения проверки было установлено, что сайт этой организации, через которую принимались и развозились заказы, не был надлежащим образом зарегистрирован в Республике Беларусь.