«Мужик хотел спасти Таню, сам плавать не умел»: в Логойском районе утонули пенсионер и 12-летняя девочка

Новости Беларуси. Катание на лодке обернулось трагедией: утонули 65-летний пенсионер и 12-летняя девочка. Трагедия произошла накануне вечером вблизи деревни Завишино Логойского района.

На месте происшествия съемочной группе СТВ удалось выяснить подробности ЧП. По словам очевидцев, пожилой дачник взял соседских детей (брата и сестру) на рыбалку. На середине озера что-то пошло не так, лодка перевернулась.

Светлана Шуплякова, житель деревни Завишино:

Это был шок, просто шок. Они шли дружненько с удочками, весело подпрыгивали дети, шли. Ничего не предвещало, что что-то будет.

Валентина Благуш, житель деревни Завишино:

Лодка перевернулась на самом русле, деревянная лодка, самодельная. А этот мужик хотел спасти Таню. И сам плавать не умел. На шею и пошел на дно. Потом начала плыть и запуталась в тине.

Мужчина и девочка ушли под воду. Чудом выжил 9-летний мальчик: ребенок остался на поверхности и до прибытия спасателей держался за перевернутую лодку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Дятлов, заместитель начальника Логойского РОЧС:

Нашими спасателями была проведена работа по извлечению мальчика из воды. Он был доставлен на берег и передан медицинской службе, которая, соответственно, проводила дальнейшие действия. По внешним признакам все было нормально и он вчера был отпущен домой.