Приговор по делу о гибели 8-месячного ребенка: три года лишения свободы

Новости Беларуси. В Минске поставлена точка в громком деле о гибели 8-месячного ребенка. Трагедия произошла в конце марта в одной из столичных квартир. Молодая мать уснула после употребления алкоголя, оставив без присмотра маленькую дочку наедине с собакой. Проснувшись через насколько часов, она обнаружила девочку мертвой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как бы ему хотелось, чтобы внучка продолжала жить – дедушка погибшей Ангелины готов рассказывать и до, и после приговора суда. Игорь Васильевич вспоминает, что поведение невестки и, особенно, в отношении детей и его сына, и предыдущего мужа – даже несдержанным можно назвать с большой натяжкой.

Игорь Пашук, дедушка погибшей:

Кричала на них так. Что около соседних домов было слышно. Пойдет куда-то. С кем-то напьется. И приходила совершенно пьяная с маленьким ребенком на руках.

На образ жизни невестки он жаловался в органы опеки, потом написал заявление в милицию. В итоге лишь Екатерина съехала, но девочки и в этой ситуации почти всегда оставались у дедушки и бабушки. Тот роковой вечер был, скорее, исключением. Трагическим. Проснувшись в этом доме после очередного возлияния, женщина увидела труп дочери и рядом свою собаку породы хаски. Животное лишило малышку руки. Как минимум сутки ни ребенка, ни пса не кормили.

То, что за собакой не только не следили, но и, по всей видимости, издевались – делает вывод после осмотра Айды и кинолог Константин Гапаньков. Хаски было всего несколько месяцев, и, по мнению эксперта, совершить подобное представитель этой породы мог только в исключительном случае.

Константин Гапаньков, кинолог, эксперт международного класса:

Агрессии у этого щенка не было вообще. Щенок забитый, испуганный, слабо кормленный. Если этот щенок попадет к хорошим людям и нормально будут кормить, держать и воспитывать его, то абсолютно спокойная и адекватная собака будет.

Выслушать судебный вердикт пришли практически все участники очень непростой семейной драмы. Сама Екатерина так и не смогла взглянуть в глаза ни судье, ни журналистам, ни родственникам, даже не отреагировав на озвученный срок – три года лишения свободы. И это максимум по статье «Заведомое оставление в опасности».

Антонина Макеева, бабушка Екатерины Пашук:

Я бабушка, я знаю, как она воспитывала детей одна.

Собаку же суд постановил вернуть владельцу – Екатерина не расплатилась с заводчиком, так что Айда по всем документам принадлежит ему. Казалось бы, вердикт оглашен, приговор объявлен, но так ли правильно вешать на женщину всех собак? Она, бесспорно, виновата. Но где же были мужья, соцслужбы и те же соседи, ведь зачастую нам даже не интересно, кто рядом с нами живет через стенку. И можем ли мы помочь, чтобы не остановилась еще чья-то, возможно, маленькая, жизнь.