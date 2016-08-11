Три года лишения свободы: в Минске вынесен приговор по делу о гибели 8-месячного ребенка от укусов хаски

Новости Беларуси. В Минске вынесен приговор по резонансному делу о гибели 8-месячного ребенка. Мать, чья маленькая дочка трагически погибла в конце марта от укусов хаски, приговорена к трем годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима, а не в поселении, как предлагалось ранее.

После нескольких суток встреч с друзьями Екатерина Пашук заснула на диване, положив рядом с собой восьмимесячную Ангелину. Поднявшись через несколько часов, она увидела в своих ногах мертвое тело дочери без правой руки. Прибывшие медики зафиксировали смерть девочки в результате травматической ампутации после укусов собаки.

11 августа суд вынес вердикт не только в отношении матери, но и самой хаски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Асрян, старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска:

Судьба собаки разрешена в строгом соответствии с законом, по которому собака должна быть возвращена законному владельцу. Согласно договору купли-продажи, имеется пункт, где сказано, что в случае неоплаты стоимости собаки в срок, указанный в договоре, она подлежит возвращению продавцу. Продавец был допрошен в судебном заседании в качестве свидетеля. Он высказал желание забрать собаку на воспитание и признал себя законным владельцем.