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СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело

15 июля 2020 11:29
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело-1

Речь идет о несанкционированных вечерних митингах 14 июля, во время которых пострадали сотрудники МВД. Это зафиксировано на многочисленных видео. Милиционеры донесли до людей законные требования разойтись, на что встретили явно организованное силовое сопротивление.

СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело-4

Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:
В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, и в настоящий момент изучаются следователями. Причастные к противоправной деятельности задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.

СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело-7

15 июля в городе работают следственно-оперативные группы. Специалисты выясняют все детали произошедшего. Известно, что в результате стычек четыре сотрудника ОМОН госпитализированы.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Андрей Мотолько

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