СК: по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о несанкционированных вечерних митингах 14 июля, во время которых пострадали сотрудники МВД. Это зафиксировано на многочисленных видео. Милиционеры донесли до людей законные требования разойтись, на что встретили явно организованное силовое сопротивление.

Андрей Мотолько, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:

В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел и Государственного комитета судебных экспертиз. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела, и в настоящий момент изучаются следователями. Причастные к противоправной деятельности задержаны. Их действиям будет дана правовая оценка.