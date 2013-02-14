Прославленный бегун Оскар Писториус застрелил свою девушку

Новости ЮАР. Оскар Писториус, шестикратный паралимпийский чемпион, участник Олимпийских игр в Лондоне, задержан полицией сегодня утром. Спортсмен подозревается в убийстве подруги.

По информации различных СМИ, трагедия произошла в 4 утра в собственном доме Оскара в Претории, столице ЮАР. Мужчина, якобы, по ошибке приняв свою девушку за грабителя, открыл огонь. Как пишет южноафриканская пресса, девушка получила два ранения – в голову и в руку, однако оказались несовместимыми с жизнью.

Еще вчера Стинкамп обсуждала в «Твиттере» предстоящий день Святого Валентина, интересовалась, какие подарки друзья готовят своим возлюбленным.

Катлего Могале, представитель полиции:

Мы обнаружили на месте происшествия 9-миллиметровый пистолет. 26-летний мужчина взят под стражу.

12 сентября 2014 года Писториус признан виновным в непреднамеренном убийстве, которое по законам ЮАР может караться сроком до 15 лет лишения свободы. Приговор будет объявлен в период с 13 по 16 октября.

Оскар Писториус прославился, в том числе, тем, что стал первым безногим легкоатлетом, на равных состязавшимся со здоровыми спортсменами. Напомним, историческое событие произошло на Олимпийских Играх в Лондоне. Вместо ног у южноафриканца Оскара Писториуса – пластиковые протезы. Однако это не мешает ему профессионально заниматься бегом: в 2011 году он выступил на чемпионате мира по легкой атлетике, после чего завоевал путёвку на Олимпиаду.

На Олимпиаде в Лондоне спортсмен принял участие в забеге на 400 метров и преодолел первый раунд квалификации. И пусть в полуфинале Писториус пришел к финишу последним с результатом 46,54 секунды, он все равно стал главным героем соревнований. Публика приветствовала Оскара так, как приветствует своих, британских спортсменов.

Жизнь Оскара, это скорее жизнь вопреки, а не благодаря. Blade Runner («бегущий по лезвию бритвы»), так прозвали его поклонники. Комментаторы олимпийского забега восклицали: Писториус развивает такую скорость, которая дает ему возможность соревноваться с лучшими атлетами мира.

Оскар появился на свет без малоберцовых костей, когда ему было 11 месяцев, врачи ампутировали ему ноги. Родители мальчика не сдались и приложили огромные усилия для того, чтобы ребенок не утратил веру в жизнь. Для него изготовили специальные протезы, на которых он вначале учился ходить, потом бегать, а потом и лазить по заборам. Сначала он учился ходить и бегать на обычных протезах, а в 2005 году у него появились новые «ноги» из карбона за $30 тыс. Это стало стимулом для того, чтобы заниматься спортом на профессиональном уровне. Как сложится спортивная карьера и дальнейшая жизнь легендарного Писториуса после трагедии в Претории, пока остаётся только догадываться.