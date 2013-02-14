Мясной скандал в Европе: в мясных продуктах вместо говядины обнаружена конина, небезопасная для человека

Новости Европы. В Европе обострился мясной вопрос. Все 27 стран ЕС проверят полуфабрикаты на наличие конины. Такое решение было принято на специальном заседании евро-комиссаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. В различных мясных продуктах вместо говядины была обнаружена конина. Это мясо не всегда безопасно для человека. Оно может содержать канцерогенное вещество.

Проблема затронула 16 стран Евросоюза. И только после этого евро-бюрократы задумались, как некачественные продукты смогли пройти границы без должного контроля.