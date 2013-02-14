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Более 60 человек стали жертвами 18-летнего минчанина. Мошенник уговаривал взять в кредит для него технику

14 февраля 2013 09:50
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Новости Беларуси. В течение длительного времени молодой человек обманывал своих родственников и знакомых. Действовал он по простой схеме: сначала уговаривал помочь с приобретением цифровой техники – телефонов, ноутбуков, планшетов. Чуть позже, уже при заключении сделки, оплачивал первый взнос и  благодарил небольшим вознаграждением. Техника сбывалась на рынках, вырученные деньги (по информации Фрунзенского РУВД) оседали в казино.

Потерпевшими по делу уже проходит около 60 человек.

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД:
На момент задержания молодого человека в милиции располагали информацией об около полусотни потерпевших. К настоящему времени с соответствующими заявлениями обратилось уже около шестидесяти человек. Однако сам подозреваемый говорит, что количество обманутых им людей гораздо больше.

Минчанин находится под подпиской о невыезде. Он устроился грузчиком и уже начал возмещать ущерб потерпевшим.

# происшествия # Мошенничество

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