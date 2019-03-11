Смертельная авария в Пуховичском районе: погиб 30-летний мужчина

Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель Citroen насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла рядом с деревней Хозянинки.

За рулем минивэна находился житель поселка Свислочь. Он двигался в крайней левой полосе по трассе М5 в направлении Гомеля. Там же одновременно шел и 30-летний житель поселка Дружный. От полученных травм пешеход погиб на месте.