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Смертельная авария в Пуховичском районе: погиб 30-летний мужчина

11 марта 2019 18:06
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе водитель Citroen насмерть сбил пешехода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Авария произошла рядом с деревней Хозянинки.

Смертельная авария в Пуховичском районе: погиб 30-летний мужчина-1

За рулем минивэна находился житель поселка Свислочь. Он двигался в крайней левой полосе по трассе М5 в направлении Гомеля. Там же одновременно шел и 30-летний житель поселка Дружный. От полученных травм пешеход погиб на месте.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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