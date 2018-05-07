Отказали тормоза. В Минске КамАЗ без техосмотра врезался в троллейбус

Новости Беларуси. Утром 7 мая в Минске на пересечении улиц Гинтовта и Городецкой столкнулись грузовик и троллейбус.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, КамАЗ не сумел остановиться перед светофором, который показывал красный свет, поскольку не сработали тормоза.

В это время перед грузовиком на зелёный свет светофора проезжал троллейбус, в который врезался КамАЗ.

В инциденте никто не пострадал. Отмечается, что грузовиком не был пройден техосмотр.

На неделе в Минске Peugeot врезался в троллейбус.